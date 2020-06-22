Batman'da "Bu memleket bizim" temalı kısa film yarışması - Son Dakika

Batman Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "Bu memleket bizim" temasıyla kısa film yarışması düzenleniyor.

Batman İl Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Şafi Özperk, '15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik' temasıyla yapılacak yarışmanın 14 Temmuz'a kadar süreceğini söyledi.

Detaylı bilgilerin valilik web sitesinde yer aldığını ifade eden Özperk, şunları belirtti:

"Finalde Jüri tarafından değerlendirilmek üzere en az 10 – 15 eser seçilecek. Jüri, sinema, sanat alanlarında uzman 5 kişiden oluşacak. Finale kalan eserleri değerlendirip, birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülüne hak kazanan eserleri belirler. Seçilen eserlerin yönetmenlerine birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin ve üçüncüye de 2 bin lira ödül verilecektir."