Buğday hasat şenliği düzenlendi - Son Dakika
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Buğday hasat şenliği düzenlendi

20.06.2022 14:00

Batman'da buğday hasadı düzenlenen şenlikle başladı.

Batman'da buğday hasadı düzenlenen şenlikle başladı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ziraat Odası Başkanlığı tarafından Binatlı köyünde düzenlenen hasat şenliğinde konuşan Batman Valisi Ekrem Canalp, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde tarımsal ürünlerin kıymetinin daha da anlaşıldığını belirtti.

Canalp, salgın sürecinde de çiftçilerin tarımsal üretimi sürdürdüğüne işaret ederek, "Bu sene yağmur çok güzel yağdı, kışı da kış gibi yaşadık. Bu yağmurlar bugün bereketini gösteriyor. Bu yıl gayet yüz güldüren ürün miktarına eriştik." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın da ilde 370 bin dönüm alanda buğday, 80 bin dönüm alanda da arpa ekimi yapıldığını söyledi.

Geçen yıla göre verimin çok iyi olduğunu aktaran Aydın, "Sulu tarımda 600-800 kilogram, kuru tarımda ise ortalama 300-400 kilogram rekolte bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Daha sonra Vali Canalp, biçerdöverin direksiyonuna geçip, buğday hasadı yaptı.

Hasat şenliğine, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti İl Başkanı Akif Gür, Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, kurum temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Buğday hasat şenliği düzenlendi - Son Dakika

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