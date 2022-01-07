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Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı - Son Dakika

Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı

07.01.2022 14:36

Dünya'nın en çok aranan balıklarından biri olan Batman Bantlı Çöpçü Balığı, 47 yıl sonra yeniden Sason Çayı'nda görüldü. Neslinin tükendiğine inanılan canlıyla ilgili bu gelişme dünya basınında da geniş yer buldu, ABD'li aktör Leonardo DiCaprio da bu durumu kayıtsız kalamadı. DiCaprio sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Batman'da günün konusu oldu.

Sason'da araştırma yapan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Doç. Dr. Cüneyt Kaya ve Araştırma Görevlisi Dr. Münevver Oral, 47 yıl aradan sonra 'Batman Bantlı Çöpçü Balığı' tespit etti. Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listeye alınarak neslinin tükendiğine inanılan, Shoal adlı Doğa Koruma Örgütü'nce dünyanın en çok aranan 10 balık türü arasında yer alan Batman Bantlı Çöpçü Balığı'nı tespit ettiklerini ifade eden Doç. Dr. Kaya, Araştırma Görevlisi Dr. Münevver Oral ile Sarım Deresi ve Sason Çayı'ndaki arazi çalışmalarında bu balığa rastladıklarını aktardı.

Dünyanın en çok arananlarından! 47 yıl sonra Batman'da görülen balık, Leonardo DiCaprio'nun bile dikkatini çekti

DÜNYA ÖRGÜTLERİNİN KIRMIZI LİSTESİNDE

Doç. Dr. Kaya, "Gerçekten çok mutluluk verici bir andı. Bundan sonraki amacımız bu balığı koruyup, gelecek nesillere aktarabilmek. Çünkü çok dar bir alanda yaşıyor, kritik düzeyde bir balık, dünya örgütleri tarafından kırmızı listeye alınmış bir balıktan bahsediyoruz. Bu balığı korumak için bölgede farkındalık çalışmaları yapmayı planladık. Şu anda da bölgedeyiz" dedi.

Dünyanın en çok arananlarından! 47 yıl sonra Batman'da görülen balık, Leonardo DiCaprio'nun bile dikkatini çekti

DICAPRIO PAYLAŞTI, TÜM BATMAN BU OLAYI KONUŞTU

ABD'li ünlü aktör Leonardo DiCaprio da Sason ilçesinde tespit edilen balık ile ilgili haberi takipçileriyle paylaştı. 19 milyon 500 bin takipçisine 7 dilde yayın yapan Mongabay gazetesinin haberini paylaşan DiCaprio'nun paylaşımı, Batman'da günün konu su oldu.

Dünyanın en çok arananlarından! 47 yıl sonra Batman'da görülen balık, Leonardo DiCaprio'nun bile dikkatini çekti

DICAPRIO'YU BATMAN'A DAVET ETTİLER

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen de sosyal medya hesabından İngilizce olarak Leonardo Dicaprio'ya, "Batman Bantlı Çöpçü Balığı'nın bulunma mucizesini ilk elden gözlemlemek ve ülkemizin doğal güzelliklerine tanık olmak için seni şehrimizde misafir etmek istiyoruz" çağrısında bulundu.

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı - Son Dakika
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