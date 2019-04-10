Batman'da Bulunan Cesetle İlgili Yeni Gelişme
1 saat önce
Batman'da bulunan cesetle ilgili yeni gelişme Hayriye Arıca'nın cesedinin bulunduğu bölgede su yüzeyinde otomobil görüldüBATMAN - Batman'ın Hasankeyf ilçesinde kadın cesedinin bulunduğu bölgede bir araba su yüzeyine çıktı.
Batman
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:37 Kaynak: İHA
'da bulunan cesetle ilgili yeni gelişme
Hayriye Arıca'nın cesedinin bulunduğu bölgede su yüzeyinde otomobil görüldü
BATMAN - Batman'ın Hasankeyf
ilçesinde kadın cesedinin bulunduğu bölgede bir araba su yüzeyine çıktı. Güvenlik güçleri, kadının cinayete kurban gitme ihtimalini araştırıyor.
Edinilen bilgilere göre bugün öğlen saatlerinde Dicle
Nehri içerisinde 72 DZ 261 plakalı bir otomobil bulundu. Hayriye Arıca'nın eşi Burhan Arıca'nın kullandığı otomobil olabileceği iddia edilen araç, AFAD
ve jandarma ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik kurtarma çalışması sonrası Dicle Nehri'nden çıkarıldı. Yoğun çalışma sonrası Nehri'nden çıkarılan otomobil boş çıkarken, güvenlik güçlerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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Batman'da Bulunan Cesetle İlgili Yeni Gelişme
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