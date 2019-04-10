Batman'da Bulunan Kadın Cesedi
41 dakika önce
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde bulunan cesedin Hayriye Arıca'ya ait olduğu tespit edildi.
Batman
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:57 Kaynak: AA
'ın Hasankeyf
ilçesinde bulunan cesedin Hayriye Arıca'ya ait olduğu tespit edildi.
Alınan bilgine göre, dün Dicle
Nehri kenarında bir çoban tarafından bulunduktan sonra güvenlik güçlerince otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesi
morguna götürülen cesedin Hayriye Arıca'ya ait olduğu ortaya çıktı.
Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
Batman'da Bulunan Cesetle İlgili Yeni Gelişme
Öğrenci Kavgasına Gelen Polislere Büyük Sürpriz!
Son Dakika! YSK, MHP'li İsmin Seçilme Yeterliliğine Sahip Olmadığını Açıkladı
Uysal'dan Büyükçekmece Açıklaması: Soyadından AK Parti'ye Oy Vereceği Tespit Edilen Kişiler Listeden Düşürülmüş