Son Dakika Haberleri: Batman'da Bulunan Kadın Cesedi

Batman'da Bulunan Kadın Cesedi

41 dakika önce

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde bulunan cesedin Hayriye Arıca'ya ait olduğu tespit edildi.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde bulunan cesedin Hayriye Arıca'ya ait olduğu tespit edildi.

Alınan bilgine göre, dün Dicle Nehri kenarında bir çoban tarafından bulunduktan sonra güvenlik güçlerince otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna götürülen cesedin Hayriye Arıca'ya ait olduğu ortaya çıktı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:57 Kaynak: AA
Dicle, Hasankeyf, Batman, Güncel
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