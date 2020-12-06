Batman'da cadde ve kaldırımlar, deterjanlı suyla yıkandı - Son Dakika

BATMAN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulurken, belediye ekipleri de cadde ve kaldırımları deterjanlı su ile yıkadı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde ilan edilen 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Batmanlılar, evlerinde kaldı. Güvenlik güçleri, kentin çeşitli noktalarında denetimlerini gerçekleştirirken, Batman Belediyesi'ne bağlı temizlik ekipleri de cadde ve kaldırımları deterjanlı su ile yıkadı.