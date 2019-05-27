Batman'da çalınan lüks otomobil bulunarak sahibine teslim edildi

Batman'da park halindeyken çalınan lüks otomobil, polis ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Batman'da park halindeyken çalınan lüks otomobil, polis ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, önceki gün, Çamlıca Mahallesinde Sinan Kaçmaz'a ait park halindeki 34 TM 0808 plakalı otomobilin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Polis, otomobilin geçtiği güzergahtaki 50'yi aşkın güvenlik kamerasını inceledi.

Otomobili kent merkezinde seyir halindeyken durduran polis ekipleri sürücü N.G'yi yakaladı.

Gözaltına alınan N.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Otomobil sahibine teslim edildi.

Çalınan otomobiline kavuşan Kaçmaz, polis ekiplerine teşekkür etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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