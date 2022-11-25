Batman'da cami inşaatının iskelesi çöktü: 2'si ağır 14 işçi yaralandı

Gültepe Mahallesi Esentepe mevkiinde Necat Nasıroğlu adına yapımına devam eden külliyenin iskelesi çöktü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

2'Sİ AĞIR 14 YARALI VAR

İnşaat kazasında ilk belirlemelere göre 2'si ağır 14 işçi çökmenin olduğu alandan çıkartıldı. Çökme esnasında bir işçinin kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Alandan çıkartılan işçilerden biri, "Ses geldi, deprem zannettim. Bir baktım iskele yerdedir. İçeride 30 kişi vardı sanırım" dedi. Ekiplerin alanda çalışmaları arama kurtarma köpeği ile devam ettiği kaydedildi.