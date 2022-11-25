Batman'da cami inşaatının iskelesi çöktü: 2'si ağır 14 işçi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Batman'da cami inşaatının iskelesi çöktü: 2'si ağır 14 işçi yaralandı

25.11.2022 16:12

Batman'da Necat Nasıroğlu adına inşası yapımına devam eden külliyenin içindeki iskele çöktü. Yaşanan olayda 2'si ağır 14 işçi yaralanırken ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Gültepe Mahallesi Esentepe mevkiinde Necat Nasıroğlu adına yapımına devam eden külliyenin iskelesi çöktü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Batman'da cami inşaatının iskelesi çöktü! Yaralılar var

2'Sİ AĞIR 14 YARALI VAR

İnşaat kazasında ilk belirlemelere göre 2'si ağır 14 işçi çökmenin olduğu alandan çıkartıldı. Çökme esnasında bir işçinin kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Alandan çıkartılan işçilerden biri, "Ses geldi, deprem zannettim. Bir baktım iskele yerdedir. İçeride 30 kişi vardı sanırım" dedi. Ekiplerin alanda çalışmaları arama kurtarma köpeği ile devam ettiği kaydedildi.

Batman'da cami inşaatının iskelesi çöktü! 2'si ağır 14 işçi yaralandı
Batman'da cami inşaatının iskelesi çöktü! 2'si ağır 14 işçi yaralandı
Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Batman'da öğrencilerin, öğretmenlerine getirdiği hediyeler gülümsetti Batman'da öğrencilerin, öğretmenlerine getirdiği hediyeler gülümsetti Batman Valiliğinden cami külliyesi çökmesi hakkında açıklama: 1 ölü, 19 yaralı Batman Valiliğinden cami külliyesi çökmesi hakkında açıklama: 1 ölü, 19 yaralı

Esentepe, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da cami inşaatının iskelesi çöktü: 2'si ağır 14 işçi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:14 Demet Evgar ve Emre Karayel, 1 Kadın 1 Erkek videosuyla gündeme gelmişti! Asıl amaç ortaya çıktı
16:12 Icardi, bir ayrılıp bir barıştığı Wanda Nara ile fotoğrafını paylaştı: Disney hikayelerinin ikinci sezonları da vardır
15:35 Batman'da cami inşaatının iskelesi çöktü: 2'si ağır 14 işçi yaralandı
15:29 Wayne Rooney'nin soyunma odası konuşmaları ortaya çıktı: Cinsel hayatından bahsedip duruyor
15:18 Ders sırasında deney tüpü patladı! 3 öğrenci yaralandı
15:09 Dünya Kupası'nda İran, Galler'i uzatmada bulduğu gollerle devirdi
15:07 ABD'den çarpıcı rapor! Koronavirüsten ölenlerin çoğunun aşılı kişiler olduğunu açıklandı
15:07 Yayına konuk aldığı kişi güzel sunucuya hayatı zehir etti
15:05 Metro kullanan İstanbullular dikkat! Taksim ve Şişhane metro durakları kapatıldı
12:56 Gurbetçi şarkıcı Türkiye'de çekeceği klip için 800 bin lirayı gözden çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2022 17:23:16. #1.11#
SON DAKİKA: Batman'da cami inşaatının iskelesi çöktü: 2'si ağır 14 işçi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement