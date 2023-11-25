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Batman'da çamur olmaması için kardeşini sırtında taşıyan küçük abla sosyal medyada ilgi gördü - Son Dakika

Batman'da çamur olmaması için kardeşini sırtında taşıyan küçük abla sosyal medyada ilgi gördü

Batman'da yaşayan Emine İbrahim, çamurlu yolda ayaklarının kirlenmemesi için kardeşini sırtında taşıdığı anları sosyal medyada paylaştı. Görüntü, büyük ilgi gördü.

Batman\'da çamur olmaması için kardeşini sırtında taşıyan küçük abla sosyal medyada ilgi gördü
25.11.2023 - 19:40,  Güncelleme: 19:57
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Batman'da ayağı çamur olmaması için kardeşini sırtında taşıdığı sırada çekilen görüntüsü sosyal medyada ilgi gören vefakar küçük abla o anları aktardı.

Suriye'den 10 yıl önce gelerek, Batman'a yerleşen Halime ve Mazlum çiftinin çocukları 9 yaşındaki Emine ile 6 yaşındaki Ali sosyal medyaya yansıyan görüntüleri ile gündem oldu.

Görüntüde, Emine'nin kentte 20 Kasım'da meydana sel nedeniyle Hürriyet Mahallesi'nde çamurlu olan yolda ayaklarının kirlenmemesi için kardeşini sırtında taşıdığı görülüyor.

AA muhabirinin ulaştığı 4. sınıf öğrencisi Emine İbrahim, selin ardından her yerin çamur olduğunu, annesinin kardeşini okuldan almasını istediğini söyledi.

Kardeşini okuldan aldıktan sonra ayağı çamur olmaması için sırtına alarak taşıdığını belirten Emine İbrahim, "kuzenlerime kadar taşıdım. Görüntümün çekildiğini fark etmedim. Sosyal medyada görünce çok şaşırdım. Çamur olması durumunda kardeşimi yine sırtımda taşırım." dedi.

Ali İbrahim de yağmur yağdığı için yerlerin çamur olduğunu ve kuzenlerine gitmek için ablasının kendisini okuldan aldığını aktardı.

Ali, "Çok yağmur yağmıştı. Her yer çamur olmuştu. Ablam beni sırtında taşıdı." dedi.

Kaynak: AA

Suriye, Batman, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Batman'da çamur olmaması için kardeşini sırtında taşıyan küçük abla sosyal medyada ilgi gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da çamur olmaması için kardeşini sırtında taşıyan küçük abla sosyal medyada ilgi gördü - Son Dakika
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