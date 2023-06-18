Batman'da çayda boğulan kız çocuklarından biri, kuzenini kurtarmak isterken hayatını kaybetti

Dün akşam saatlerinde Kozluk ilçesine bağlı Çayüstü Köyü ziyaret mezrasında meydana gelen olayda, su kıyısında oyun oynayan Ceren Bağdu (13), iddiaya göre dengesini kaybederek çaya düştü. Kuzeninin suda çırpındığını gören Elifnur Bağdu (13), çaya atlayarak kurtarmak istedi. İki kuzen, suya kapılarak gözden kayboldu.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Suya düştükleri bölgenin yakınında bulunarak ekiplerce sudan çıkarılan iki kuzen, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kuzenlerin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Elifnur ve Ceren'in cansız bedenleri, otopsinin ardından, aile ve yakınlarının mezarlarının bulunduğu Beşiri ilçesine bağlı Örmegöze köyünde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

CUMA GÜNÜ KARNE ALMIŞLARDI

Taşımalı eğitim kapsamında Kozluk ilçesindeki Çevrecik Ortaokulu'nda 7'nci sınıfta öğrenim gören kuzenlerin, mezra ve okulda birbirinden hiç ayrılmadıkları için "ayrılmaz ikili" olarak anıldıkları öğrenildi. Hem kuzen, hem de yakın arkadaş olan Elifnur ve Ceren'in geçen cuma günü teşekkür belgesi aldıkları, okulda da öğretmen ve arkadaşları tarafından çok sevildikleri öğrenildi.