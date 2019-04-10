Son Dakika Haberleri: Batman'da Cesedi Bulunan Kadınla İlgili Şok İddia

Batman'da Cesedi Bulunan Kadınla İlgili Şok İddia

16 dakika önce

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, 4 gün önce kaybolan ve önceki gün Dicle Nehri kenarında cesedi bulunan Hayriye Arıca'nın cenazesi defnedildi.

Batman'da Cesedi Bulunan Kadınla İlgili Şok İddia, System.String[]
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, 4 gün önce kaybolan ve önceki gün Dicle Nehri kenarında cesedi bulunan Hayriye Arıca'nın cenazesi defnedildi. Taziyeleri kabul etmeye başlayan Arıcan ailesi, kızlarının kocası tarafından öldürüldüğünü iddia ederek şahsın yakalanıp en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Hayriye Arıca'nın ailesi Hürriyet Mahallesi'ndeki taziye evinde taziyeleri kabul etmeye başladı. Hayriye Arıca'nın öldürülmesi olayı ile ilgili konuşan enişte Nusret Demirhan, baldızının daha önce Manisa'da yaşadığını söyledi. Demir, "Kocası işsizdi, bir de hep borç para alıyordu. Kredi çekmişti bunun üzerine. Kredi çektikten sonra kendi arabasını baldızım sattı. Bu borcu ödedi ve sonrada Batman'a geldiler. Batman'da da yine bir kredi çektirmek istedi. Baldızım yok diyordu. En son duyduğumuzda da zaten iki gündür kayıptı. Onu öldürmüş ve Hasankeyf nehrine atmış. Kardeşlerinin de haberleri vardı, çünkü çocuğu da kardeşlerindedir. Kendileri bizi arıyorlar, iki gündür telefonlarına ulaşamıyoruz dediler. Ondan sonra panikle polise gittik. 1-2 saat sonra da polis zaten cesedi bulmuştu. Bize bilgi verdiler. Para yüzünden öldürdü. 5-6 yaşlarında bir çocuğu vardı. Nerede öldürmüş, nasıl yapmış bilmiyoruz. Ama darp vardı ve boğulmuş. Artık nehre mi atmış, suyun içinde mi boğmuş bilmiyoruz. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Tek isteğimiz budur yani" dedi. - BATMAN
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:36 Kaynak: İHA
Dicle, Hasankeyf, Batman, 3. Sayfa
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