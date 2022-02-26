Batman'da çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı - Son Dakika
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Batman'da çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı

26.02.2022 14:40
Batman'da çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı

Batman'da çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 10 şüpheli çeşitli noktalarda yapılan kontrollerde jandarma tarafından yakalanarak gözaltına aldı.

Batman'da çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 10 şüpheli çeşitli noktalarda yapılan kontrollerde jandarma tarafından yakalanarak gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14- 24 Şubat tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda, 'hırsızlık', 'basit yaralama', 'çocuğun cinsel istismarı', 'tehdit', 'karşılıksız çekle işlem' gibi suçlardan haklarında yakalama kararı olan 10 şüpheliyi yakalayarak göz altına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 1 kişi serbest bırakıldı. - BATMAN

Batman'da çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı
Batman'da çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı - Son Dakika


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