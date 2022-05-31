Batman'da çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı - Son Dakika
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Batman'da çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı

31.05.2022 14:26
Batman'da çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı

Batman'da çeşitli suçlardan araması bulunan 41 kişi yakalandı.

Batman'da çeşitli suçlardan araması bulunan 41 kişi yakalandı. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma yapıldığı bildirildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar çerçevesinde "Tehdit, hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu, yaralama, cinsel istismar, yankesicilik, sahtecilik" suçlarından araması bulunan T.Ş., V.S., M.A., M.K. G.G., E.A., M.D., C.G., V.D., B.A., H.A., M.Y., H.K., M.Ç., B.A., M.Y., S.E., Y.S., V.E., İ.C., S.O. ve S.E. isimli toplam 22 şahsın yakalandığı belirtildi.

Şahısların adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildiği kaydedildi.

Ayrıca, haklarında farklı suçlardan yakalama emri çıkartılan 19 şahsın yakalandığı bildirilen açıklamada, toplam 41 şahsın adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildiği belirtildi. - BATMAN

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Dolandırıcılık, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı - Son Dakika
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