Üye Girişi
Batman'da çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Batman'da çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı

08.02.2022 17:20
Batman'da çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı

Batman'da çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi gözaltına alındı.

Batman'da çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Hırsızlık, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi operasyonlarda gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 5 kişi tutuklanarak, Batman Cezaevine gönderildi.

YORUMLAR
500

İl Jandarma Komutanlığı, Batman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman'da çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:19 Fenerbahçe'yle ipleri tamamen kopardı! Mesut Özil, şaşırtan teklife "Evet" diyebilir
17:18 Artvin'de feci kaza! Kamyonet uçuruma yuvarlandı, 2 kişi hayatını kaybetti
17:06 Drifti fazla kaçırınca olanlar oldu! Sürücü aracın camından dışarı fırladı
17:03 Süleymaniye Camii'nin siluetini bozuyordu! O inşaat durdurulup, mühürlendi
16:58 AK Partili vekil, Cübbeli Ahmet Hocayı Diyanet İşleri Başkanı'na şikayet etti
16:43 Gaziantep, Kasımpaşa'ya fırsat vermedi! Erol Bulut'un öğrencileri, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
16:32 Büyükçekmece'de diri diri gömülen Murat Kartal'ı teslim eden polislerin yeni görüntüleri bulundu!
14:49 Koyunlar kuzularıyla buluştu: Herkes annesini tanıdı!
16:21 Hem rahibe, hem hırsız, hem kumarbaz! 825 bin doları çaldı, kumarda kaybetti
15:30 Duygulandıran vefa! "Bali" adlı köpek sahibinin tabutunun başından ayrılmadı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 17:28:34. #1.12#
SON DAKİKA: Batman'da çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement