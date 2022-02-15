Batman'da çeşitli suçlardan aranan 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Batman'da çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan ve gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i cezaevine gönderildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Vergi usul kanununa muhalefet", "silahla tehdit" ve "dolandırıcılık" gibi çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 6 kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 6 kişiden 5'i tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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