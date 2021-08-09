Batman'da çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı - Son Dakika

Batman'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir ayda yürütülen çalışma sonucu çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 5 Temmuz-5 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda "uyuşturucu satıcılığı", "hırsızlık", "resmi belgede sahtecilik" gibi suçlardan aranan haklarında 1 yıl ile 33 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.I, İ.A, M.İ, E.A, C.T, H.G. ve A.K'nin yakalanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi.

Açıklamada, yakalanan hükümlülerden M.A'nın hamile olduğunun anlaşılması üzerine Cumhuriyet savcılığınca hapis cezasının ertelendiği belirtildi.