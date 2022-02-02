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Batman'da çeşitli suçlardan aranan ve gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Batman'da çeşitli suçlardan aranan ve gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

02.02.2022 12:06
Batman'da çeşitli suçlardan aranan ve gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

Batman'da çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan ve gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Batman'da çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan ve gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 24-30 Ocak'ta aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

"Askerlik kanuna muhalefet", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma", "silahla yağma" gibi çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi düzenlenen operasyonlarda yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 5 kişi tutuklanarak, Batman Cezaevine gönderildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Batman, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman'da çeşitli suçlardan aranan ve gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da çeşitli suçlardan aranan ve gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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