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Batman'da çeşitli suçlardan yakalanan 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Batman'da çeşitli suçlardan yakalanan 5 kişi tutuklandı

15.02.2022 18:30
Batman'da çeşitli suçlardan yakalanan 5 kişi tutuklandı

Batman'da çeşitli suçlara karıştığı gerekçesiyle haklarında arama kararı bulunan ve düzenlenen çalışmalarla yakalan 6 kişiden 5 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman'da çeşitli suçlara karıştığı gerekçesiyle haklarında arama kararı bulunan ve düzenlenen çalışmalarla yakalan 6 kişiden 5 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma", "Karşılıksız Yararlanma", Vergi Usul Kanununa Muhalefet", Silahla Tehdit" ve "Dolandırıcılık" suçlarından değişik mahkemeler tarafından çıkarılmış yakalama kararı olan 6 şahıs farklı zamanlarda yapılan ayrı ayrı operasyonlar neticesinde yakalandı. Batman Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 6 şahıstan 5'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Batman Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği, 1 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı belirtildi.

(Ekrem Aktaş/İHA)

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İl Jandarma Komutanlığı, Dolandırıcılık, Batman, Vergi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Batman'da çeşitli suçlardan yakalanan 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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