Son Dakika Haberleri: Batman'da Ceviz Büyüklüğünde Dolu Yağdı

Batman'da Ceviz Büyüklüğünde Dolu Yağdı

1 saat önce

Batman'da ceviz büyüklüğünde yağan dolu kentte hayatı felç ederken, araç ve iş yerlerinde hasar oluşmasına neden oldu.

Batman'da Ceviz Büyüklüğünde Dolu Yağdı, System.String[]
Batman'da ceviz büyüklüğünde yağan dolu kentte hayatı felç ederken, araç ve iş yerlerinde hasar oluşmasına neden oldu.

Batman'da son günlerde neredeyse aralıksız devam eden sağanak sonrası doluya teslim oldu. Kent merkezinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu bazı iş yerlerinin çatılarına zarar verdi. Batman Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinin çatısında ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle hasar meydana gelirken, bazı otomobillerin de ön camları kırıldı. Vatandaşlar ceviz büyüklüğündeki dolu yağışından tarım arazileri ve meyve ağaçlarının da zarar gördüğünü söyledi. - BATMAN
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:51 Kaynak: İHA
Batman, Güncel
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