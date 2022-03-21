Batman'da çiftçilere 1 yılda 37 milyon 368 bin lira destek verildi - Son Dakika
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Batman'da çiftçilere 1 yılda 37 milyon 368 bin lira destek verildi

21.03.2022 12:02
Batman'da çiftçilere 1 yılda 37 milyon 368 bin lira destek verildi

Batman Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, çiftçilere 2021 yılından bu yana tarımsal destek ödemeleri kapsamında 37 milyon 306 bin 469 lira destek verildiğini söyledi.

Batman Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, çiftçilere 2021 yılından bu yana tarımsal destek ödemeleri kapsamında 37 milyon 306 bin 469 lira destek verildiğini söyledi.

Gün, yaptığı açıklamada, çiftçilere sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 3 milyon 158 bin 101, sertifikalı fidan kullanım desteği için de 368 bin 383 lira ödemenin yapıldığını belirtti.

Sertifikalı tohum üretim desteğinde 352 bin 247, küçük aile işletme desteğinde 43 bin 414, mazot ve gübre desteğinde 18 milyon 46 bin 403 lira ödemenin yapıldığını aktaran Gün, verim kaybı kuraklık desteğinde 169 bin 380, lisanslı depoculuk desteğinde de üreticilere 32 bin 856 bin lira verildiğini bildirdi.

Ayrıca çiftçilere hububat, baklagil ve dane mısır desteği kapsamında ise 6 milyon 470 bin 412 lira destek verildiğini ifade eden Gün, çiftçilere toplam 37 milyon 306 bin 469 lira desteğin sağlandığını kaydetti.

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Batman, Tohum, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman'da çiftçilere 1 yılda 37 milyon 368 bin lira destek verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da çiftçilere 1 yılda 37 milyon 368 bin lira destek verildi - Son Dakika
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