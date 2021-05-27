Batman'da çiftçilere 'vahşi sulama' uyarısı - Son Dakika

Batman'da çiftçilere 'vahşi sulama' uyarısı

27.05.2021 14:16
Batman'da çiftçilere 'vahşi sulama' uyarısı, System.String[]

BATMAN Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, kuraklığa rağmen bölgede vahşi sulama yöntemini kullanan çiftçilere uyarıda bulundu.

BATMAN Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, kuraklığa rağmen bölgede vahşi sulama yöntemini kullanan çiftçilere uyarıda bulundu. Aydiş, "Çiftçilerimiz bu vahşi sulama yöntemine karşı çok dikkatli olmalı. Suyu böyle kullanmamalı" dedi.

Batman Ovası'nda çiftçilerin 'vahşi sulama' yöntemiyle tarlalarını sulaması eleştirilere neden oldu. Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, vahşi sulama yönteminin toprağa ciddi hasar verdiğine vurgu yaparak, çiftçilere çağrıda bulundu. Bölgedeki baraj ve göllerde yeterli su olmadığı, mevsimin de kurak geçmesi nedeniyle çiftçinin büyük bir zararla karşı karşıya kaldığını ifade eden Başkan Aydiş, "Suyun çok kıymetli olduğu bir dönemdeyiz. Bu yıl kuraklığın yaşandığı, özellikle Batman'ımızda suyun çok kıymetli olduğu bir dönemdeyiz. Maalesef bazı mısır üreticileri, akşam sallama, ya da vahşi sulama yöntemiyle tarlanın üzerine su bırakıp evine gidiyor. Su, bu şekilde akıp gidiyor. Bu yöntem, faydadan ziyade toprağa zarar veriyor. Su, toprağın üzerindeki tüm verimli katmanı alıp götürüyor. Çiftçimiz susuzluktan feryat ederken, maalesef ilkel sulama tekniğinde su boşa akıyor. Biraz da özeleştiri yapmak istiyorum. Çiftçilerimiz bu vahşi sulama yöntemine karşı çok dikkatli olmalı. Suyu böyle kullanmamalı. Sonuçta bu su için DSİ'ye para ödeniyor" dedi.

FOTOGRAFLI


Batman'da çiftçilere 'vahşi sulama' uyarısı
Batman'da çiftçilere 'vahşi sulama' uyarısı
Batman'da çiftçilere 'vahşi sulama' uyarısı
Batman'da çiftçilere 'vahşi sulama' uyarısı
Batman'da çiftçilere 'vahşi sulama' uyarısı
Batman'da çiftçilere 'vahşi sulama' uyarısı

Ziraat Odası, Batman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Batman'da çiftçilere 'vahşi sulama' uyarısı - Son Dakika


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