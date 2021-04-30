Batman'da çiftçilere yüzde 90 hibeli biber fidesi dağıtıldı - Son Dakika

Batman'da çiftçilere yüzde 90 hibeli biber fidesi dağıtıldı

30.04.2021 14:27
Batman'da çiftçilere yüzde 90 hibeli biber fidesi dağıtıldı, System.String[]

Batman'da alternatif ürün yetiştiriciliğini geliştirme ve kapya biber yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin yüzde 90 hibe desteğiyle 40 çiftçiye 45 dekar alanda dikimi yapılmak üzere 100 bin adet kapya biber fidesi dağıtıldı.

Batman'da alternatif ürün yetiştiriciliğini geliştirme ve kapya biber yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin yüzde 90 hibe desteğiyle 40 çiftçiye 45 dekar alanda dikimi yapılmak üzere 100 bin adet kapya biber fidesi dağıtıldı.

Batman Çiftçi Eğitim Merkezinde yapılan dağıtım törenine konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, kapya biber fidesinin yanı sıra Batman İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin yüzde 100 hibe desteğiyle 15 çiftçiye de bin 500 susam tohumunun dağıtıldığını ifade etti. Gün, "İlimizde sebze alanlarında alternatif ürün yetiştiriciliğini geliştirme çalışmaları kapsamında ve kapya biber yetiştiriciliğinin ilimizde yaygınlaştırılması amacıyla Batman İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin yüzde 90 hibe desteğiyle 40 çiftçimize 100 bin adet kapya biber fidesi ve yüzde 100 hibe desteğiyle 15 çiftçimize de bin 500 kilogram susam tohumu dağıtımını yaptık. Malçlı kapya biber yetiştiriciliğinde dekara ortalama 4,5 ton arasında ürün alınmaktadır. Kapya biberin talep ve pazar fiyatları dikkate alındığında çiftçilerimiz için yüksek gelir getirisi sağlanacaktır" dedi. - BATMAN

Batman'da çiftçilere yüzde 90 hibeli biber fidesi dağıtıldı
Batman'da çiftçilere yüzde 90 hibeli biber fidesi dağıtıldı
Batman'da çiftçilere yüzde 90 hibeli biber fidesi dağıtıldı
Batman'da çiftçilere yüzde 90 hibeli biber fidesi dağıtıldı

Çiftçi, Batman, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Batman'da çiftçilere yüzde 90 hibeli biber fidesi dağıtıldı - Son Dakika Ekonomi


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