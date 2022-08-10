Alınan bilgiye göre, Yaşar Kemal Parkı'nda dün gece Mesut D. ile kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma yaşandı.

Kaynak: AA

Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Batman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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