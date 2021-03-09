Batman'da çilek bahçelerinde budama ve temizleme çalışmaları başladı - Son Dakika

Batman'da çilek bahçelerinde budama ve temizleme çalışmaları başladı

09.03.2021 11:05

- Batman'da çilek bahçelerinde budama ve temizleme çalışmaları başladı Batma'da yüzlerce ailenin geçim kaynağı olan çilekte havaların ısınmasıyla birlikte daha fazla üretim için kolları sıvayan üreticiler, tarlalarda hummalı çalışmalara başladı.

- Batman'da çilek bahçelerinde budama ve temizleme çalışmaları başladı

BATMAN - Batma'da yüzlerce ailenin geçim kaynağı olan çilekte havaların ısınmasıyla birlikte daha fazla üretim için kolları sıvayan üreticiler, tarlalarda hummalı çalışmalara başladı.

Çilek bahçelerinde mevsimin ilk çalışmalarına başlayan üreticiler, kalitesi düşmüş ve kuruyan dalları budayarak fidelerin daha verimli olmasını sağlıyor. 2011 yılında devlet desteği ile Batman'ın Sason ve Kozluk ilçelerinde ekimine başlanan ve her geçen yıl yaygınlaştırılan çilek üreticiliği, Batman'da yüzlerce ailenin geçim kaynağı olmaya devam ediyor. Nisan ayının başlarında kaliteli ürün elde etmeyi hedefleyen üreticiler, fidelerin etrafında oluşan zararlı bitkileri temizleyerek uzayan dalları budamaya başladı. Mart ayının gelmesiyle çilek mesaisinin başladığını belirten Sason ilçesine bağlı Karameşe köyünde çilek yetiştiriciliği yapan Mehmet Bayındır, "İlkbaharın başlarında Mart ayının başlarında çileklerimizi budamaya başlıyoruz. Bu budamanın amacı fidelerin etrafında kuruyan, işe yaramayan, kış mevsiminde kuruyan yaprakları temizlemektir. Etrafı temizlenen fideler daha güzel hava ve güneş alarak daha fazla gelişme sağlıyor. İlkbaharın yağışlarıyla birlikte daha fazla yağış alıyor. Nisanın başlarında da ilk ürünlerimizi almaya başlıyoruz. Geçtiğimiz yıl 5 kilogramlık çilek kasasını 30 liradan satışa sunuyorduk. Ancak bu yıl her şeye zam geldi. Çilek fiyatları da artabilir. Bir aile bir ton çilek ürettiği zaman yaklaşık 40 bin lira bir gelir elde ediyor. Bu da çok iyi bir gelir. Bu bölgede daha önce çilek üretimi yapılamıyordu. Birkaç yıl önce başlayan çilek üreticiliği her geçen yıl yayılarak yüzlerce ailenin geçim kaynağı oldu" dedi.

"Çileği budamazsak ürün elde edemeyiz"

Çilek budamanın önemli olduğun ifade eden çilek yetiştiricilerinden Yakup Erdem, "Bu yılda çilek budamasına başladık. Çileği budamazsak hiç ürün alamayız. İçinde bulunan kuru yaprakları ayırdığımızda üretimde artış oluyor. Budamaya mart ayında başlıyoruz. Bu çalışma yaklaşık iki hafta sürüyor. Daha sonra sulamaya başlıyoruz ardından da yavaş yavaş çilek çıkmaya başlayacaktır. Bu topraklarda bir tarlada en fazla 5 yıl üretim yapabiliyoruz. 5 yılık bir ekimin ardında en az tarlayı 2 yıl nadasa bırakmamız gerekiyor. 5 yılık çilek üretiminin ardından bu tarlaları farklı alanlarda buğday ya da arpa ekerek değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Batman'da çilek bahçelerinde budama ve temizleme çalışmaları başladı
Batman'da çilek bahçelerinde budama ve temizleme çalışmaları başladı
Batman'da çilek bahçelerinde budama ve temizleme çalışmaları başladı
Batman'da çilek bahçelerinde budama ve temizleme çalışmaları başladı
Batman'da çilek bahçelerinde budama ve temizleme çalışmaları başladı
Batman'da çilek bahçelerinde budama ve temizleme çalışmaları başladı

Mehmet Bayındır, Batman, Nisan, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Batman'da çilek bahçelerinde budama ve temizleme çalışmaları başladı - Son Dakika Ekonomi


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