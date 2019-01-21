Batman'da Cinayet
46 dakika önce
Batman'da bir kişi, park halindeki otomobilinde silahla vurularak hayatını kaybetti.
Batman
'da bir kişi, park halindeki otomobilinde silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde 2 kişi yakalandı.
Olay, önceki gün Kıra Dağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 VF 6772 plakalı park halindeki otomobilde silahla vurulmuş halde bulunan Muzaffer Zengin, kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zengin'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından teslim edildiği ailesi tarafından merkeze bağlı Recepler köyü mezarlığında toprağa verildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde ise, İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince cinayetin aydınlanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede, otomobil ve güzergahtaki güvenlik kameralarının kayıtları incelendi. 2 şüpheli tespit edilirken, şahıslar düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:41 Kaynak: İHA
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