Son Dakika Haberleri: Batman'da Cinayet

Batman'da Cinayet

46 dakika önce

Batman'da bir kişi, park halindeki otomobilinde silahla vurularak hayatını kaybetti.

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Batman'da bir kişi, park halindeki otomobilinde silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde 2 kişi yakalandı.

Olay, önceki gün Kıra Dağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 VF 6772 plakalı park halindeki otomobilde silahla vurulmuş halde bulunan Muzaffer Zengin, kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zengin'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından teslim edildiği ailesi tarafından merkeze bağlı Recepler köyü mezarlığında toprağa verildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde ise, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince cinayetin aydınlanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede, otomobil ve güzergahtaki güvenlik kameralarının kayıtları incelendi. 2 şüpheli tespit edilirken, şahıslar düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:41 Kaynak: İHA

Jandarma, Batman, 3. Sayfa
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