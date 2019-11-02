Son Dakika Haberleri: Batman'da cinayet işleyen şahıs 4 yıl sonra Datça'da sahte kimlikle yakalandı
Son Dakika Yerel Batman'da cinayet işleyen şahıs 4 yıl sonra Datça'da sahte kimlikle yakalandı

Batman'da cinayet işleyen şahıs 4 yıl sonra Datça'da sahte kimlikle yakalandı

6 saat önce

Batman'da cinayet işleyen şahıs 4 yıl sonra Datça'da sahte kimlikle yakalandı Katil zanlısı, polisin uzun süren takibi sonucu yakalandıMUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesinde bir şahsın durumundan şüphelenen polis, uzun süren teknik takip sonucu 4 yıldır aranan katil zanlısını sahte kimlikle yakaladı.

Batman'da cinayet işleyen şahıs 4 yıl sonra Datça'da sahte kimlikle yakalandı

Katil zanlısı, polisin uzun süren takibi sonucu yakalandı

MUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesinde bir şahsın durumundan şüphelenen polis, uzun süren teknik takip sonucu 4 yıldır aranan katil zanlısını sahte kimlikle yakaladı. Kan davası yüzünden bir akrabasını öldürdüğü belirlenen cinayet şüphelisinin 7 ayrı suçtan da sabıkası olduğu ortaya çıktı.

Yaklaşık 3 yıl önce Datça'ya gelip burada tütün satışı yapan bir şahsın durumundan şüphelenen polis ekipleri şahsı izlemeye aldı. Kendisini Ergün Emek adı ile tanıtan ve bu isimle kimlik taşıyan şahsın Hatay'da yaşadığını tespit eden ekipler takip ve soruşturmayı derinleştirince Datça'daki tütün satışı yapan kişinin Ergün Emek değil, Batmanlı Kenan Görken olduğu ortaya çıktı. Aslında 1969 doğumlu olan ancak 1973 doğumlu biri adına düzenlenmiş sahte kimliği kullanan Kenan Görken, işlediği cinayet suçundan dolayı 4 yıl sonra adliyeye sevk edildi.

7 ayrı suçtan sabıkası da olduğu öğrenilen şahsın Datça Adliyesi'ndeki sorgusu devam ediyor.

Batman'da cinayet işleyen şahıs 4 yıl sonra Datça'da sahte kimlikle yakalandı

Yerel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiliz televizyon yıldızı Katie Price, sokakta sütyensiz gezerek estetikli göğüslerini sergiledi
İstanbul seçimlerini bilen anket şirketi "İmamoğlu mu Erdoğan mı?" diye sordu ABD'de dehşete düşüren olay! Sevgilisinin kafasına sıktıktan sonra tecavüz etti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 19:54:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batman'da cinayet işleyen şahıs 4 yıl sonra Datça'da sahte kimlikle yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]