Batman'da cinsel istismara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batman'da cinsel istismara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Batman'da cinsel istismara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi

6 saat önce

Batman'da, çocuklarda cinsel istismarın önlenmesi ve alınacak tedbirler konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Batman'da cinsel istismara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi, System.String[]

Batman'da, çocuklarda cinsel istismarın önlenmesi ve alınacak tedbirler konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünce, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu, istismarda en büyük etkenin, istismara maruz kalan çocukların karşılaştıkları bu olayları ailelerine yeterince anlatamamasından kaynaklandığını söyledi.

Pamukçu, "Cinsel istismarı olaylarının daha dramatik hale gelmesindeki en ciddi etken çocuklar bu olaylara karşılaştığında kendilerini nasıl savunacaklarını neye hayır diyeceklerini ve karşılaştıklarında hangi mekanizmalarla bunu şikayete dönüştürecekleri konusunda yeterince bilgi sahibi olamamalarıdır." diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Doç. Dr. Serhat Nasıroğlu da çocuk ihmali ve istismarı konusunda farkındalığı artırmak, cinsel istismara zemin hazırlayan nedenler, istismarın etkileri, faillerin profilleri ve istismar durumunda yapılası gerekenler hakkında bilgi verdi.

Pamukçu, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Manisa'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İki ilde okullar yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi Tekirdağ'da deprem ölçüm cihazlarını çalan hırsızlar cezaevine konuldu Hatay'da pompalı dehşet: Annesini ve eşini öldürüp, intihar etti

Son Dakika Haberleri
18:46 İbrahim Tatlıses sosyal paylaşımıyla dikkat çekti: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı
17:47 Şarkıcı Cemre Kemer, zayıflığıyla ilgili sosyal medyadaki yorumlara yanıt verdi
17:24 Iraklı model Rezan Sinjari: "Türkiye'deki projelerde yer almak isterim"
16:50 Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 20:02:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Batman'da cinsel istismara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]