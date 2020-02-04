Batman'da 'çocuk ihmal ve istismarı' konferansı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batman'da 'çocuk ihmal ve istismarı' konferansı - Son Dakika

Batman'da 'çocuk ihmal ve istismarı' konferansı

6 saat önce

Batman'da sağlık personellerine yönelik 'çocuk ihmali ve istismarı' konulu konferans verildi.

Batman'da 'çocuk ihmal ve istismarı' konferansı, System.String[]

Batman'da sağlık personellerine yönelik 'çocuk ihmali ve istismarı' konulu konferans verildi.


Batman Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık çalışanlarına yönelik 'çocuk ihmal ve istismarı' konulu konferans verildi. İl Kültür Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhat Nasıroğlu'nun yanı sıra, Batman Valisi Hulusi Şahin'in eşi Ebru Şahin, İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri sağlık personelleri ve vatandaşlar katıldı.


Burada konuşan İl Sağlık Müdürü Pamukçu, toplumda sık rastlanan cinsel istismar ve çocuk ihmali ile ilgili Batman'da bir seminer düzenlediğini belirtti. Dr. Pamukçu, "Bu alanda kendisini Türkiye'de ispatlamış Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhat Nasıroğlu konferansımıza katıldı. Amacımız bu olaylarla karşılaşıldığında sağlık çalışanları ve personellerin bu çocuklara nasıl müdahale etmesi gerektiğini, bunları kayıt anlamında nerelere bildirmeleri gerektiği ve bunlara doğru tedavi yöntemlerini önermek adına konferansımıza katılan tüm katılımcılara teşekkür ederiz" diye konuştu.


Konferansta konuşan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Nasıroğlu de istismarın hastanelerde, milli eğitimde, evde olabileceğini söyledi. Doç. Dr. Nasıroğlu, "Bir çocuk istismara uğradığında hangi belirti parçacıkları bizi istismara getirecek, bunları konuşmak istiyorum. İstismar konusuna Freud'un bize getirdiği psikodinamik boyutuyla biraz bakalım. Travma bir çocukta ne yapıyor? Yaşadığı bir cinsel istismar ya da bir fizksel istismar neler yapıyor? Tabi bu sorunu biraz cinsel istismar üzerinden sürdürelim. Öncelikle ruhun ne demek olduğunu anlamak gerekiyor" dedi.


Konferans soru cevapların ardından sona erdi. - BATMAN

Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:59 Kaynak: İHA
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