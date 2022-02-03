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Batman'da çocuklar küçük yaşlarda robotik kodlama ile tanışıyor - Son Dakika

Batman'da çocuklar küçük yaşlarda robotik kodlama ile tanışıyor

03.02.2022 12:41

Batman'da çocuklar küçük yaşlarda robotik kodlama ile tanışıyorBATMAN Teknolojiye meraklı ve bu konuda yetenekli ilkokul öğrencilerinin katıldığı robotik kodlama atölyesinde, çok sayıda robot ve deneyler yapılıyor.

Batman'da çocuklar küçük yaşlarda robotik kodlama ile tanışıyor

BATMAN Teknolojiye meraklı ve bu konuda yetenekli ilkokul öğrencilerinin katıldığı robotik kodlama atölyesinde, çok sayıda robot ve deneyler yapılıyor.

Robotik kodlama atölyesi bünyesinde açılan ve kendi seviyelerine uygun eğitim alan öğrenciler, bilişim öğretmenleri liderliğinde robot tasarımları ve farklı malzemelerden çeşitli figürler yapıyor. Çocukların hem bilişsel gelişimini hem de el ve göz koordinasyonlarını geliştiren atölye, teknolojik anlamda da geleceğe açılan bir pencere niteliği taşıyor. Atölyede gördükleri derslerde öğrendikleri bilgilerle ortaya birbirinden farklı robotlar çıkartmanın gururunu yaşayan öğrenciler, aynı zamanda öğretmenleri eşliğinde gerçekleştirdikleri deneylerle de keyifli vakit geçirmiş oluyor. Amacının küçük yaştaki çocukların var olan oyunu oynamak yerine kendi oyunlarını üretmesini ve kendi tasarımlarını yapmalarını sağlamak olduğunu belirten eğitmen Habip Yenidoğan, "Bu sene Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri merkezli first lego league'nin düzenlediği robotik ve kodlama yarışmasına katıldık. Geçen senelerde de bizim usta yazılımcı ödülümüz vardı. Bu sene de oluşturacağımız proje ile birlikte Türkiye'de bir derece hedefliyoruz. Bu proje kapsamında örneğin bu sene kargo connect yani bir kargoyu eve daha basit bir şekilde nasıl ulaştırırız şeklinde bir temamız var. Bu kapsamda birkaç yere ziyaret düzenleyeceğiz. Örneğin hastane, havaalanına buna benzer. Öğrencilerimizle birlikte. İlkokul düzeyinde katılıyoruz. Aynı zamanda ortaokul düzeyine de geçiş yapacağız" dedi.

Batman'da çocuklar küçük yaşlarda robotik kodlama ile tanışıyor
Batman'da çocuklar küçük yaşlarda robotik kodlama ile tanışıyor
Batman'da çocuklar küçük yaşlarda robotik kodlama ile tanışıyor

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Türkiye, Batman, Robot, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Batman'da çocuklar küçük yaşlarda robotik kodlama ile tanışıyor - Son Dakika


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