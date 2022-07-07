Çocuklara giyim yardımı

Batman Umut Kervanı tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla 200 yetim ve yoksul çocuğa giysi yardımında bulunuldu.

Batman Umut Kervanı tarafından bir alışveriş merkezinde düzenlenen programda, çocuklara kıyafet ve ayakkabı yardımı yapıldı.

Batman Umut Kervanı Başkanı Salih Güzel, yetim ve yoksullara bayram öncesi geleneksel hale getirdikleri giyim yardımlarını bu sene de yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yetim ve yoksulları çeşitli vesilelerle sevindirmenin gayreti içerisinde olduklarını aktaran Güzel, katkı sunan hayırseverlere teşekkür etti.

Güzel, "Kurban Bayramında yetim ve yoksul ailelere kurban eti dağıtmak üzere hayırseverlerden kurban bağışı yapmalarını bekliyoruz." dedi.