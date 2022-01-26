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Batman'da çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi - Son Dakika

Batman'da çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi

26.01.2022 17:10
Batman'da çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi

Batman'da düzenlenen operasyonda kaçak sigara ile sigara kullanımında kullanılan madde ve çok sayıda cep telefonu ele geçirildi.

Batman'da düzenlenen operasyonda kaçak sigara ile sigara kullanımında kullanılan madde ve çok sayıda cep telefonu ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kaçakçılık faaliyetlerini önlemek amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde, kaçak yollardan sokulmuş olan, 218 bin adet gümrük kaçağı boş makaron, 31 bin adet tütün ile doldurulmuş makaron, 13 bin 980 paket gümrük kaçağı sigara, 207 adet puro, 114 kilo gram nargile tütünü, bin 307 adet cinsel içerikli ürün, 46 adet elektronik sigara, bin 110 adet elektronik sigara likidi, 23 adet cep telefonu ele geçirildiği bildirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 24 şüphelinin adli mercilere teslim edildiği belirtildi. - BATMAN

Batman'da çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi
Batman'da çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçak Sigara, Sigara, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi - Son Dakika
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