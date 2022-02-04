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Batman'da çok sayıda tarihi eser niteliği taşıyan objeler ele geçirildi - Son Dakika

Batman'da çok sayıda tarihi eser niteliği taşıyan objeler ele geçirildi

04.02.2022 16:28
Batman'da çok sayıda tarihi eser niteliği taşıyan objeler ele geçirildi

Batman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında çok sayıda obje satmaya çalışılırken ele geçirildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında çok sayıda obje satmaya çalışılırken ele geçirildi.

Tarihi eser niteliği taşıyan eserleri satmaya çalışan E.D. isimli şahıs, ekiplerin çalışmasıyla yakalandı. E.D'nin üzerinde 93 sikke, 6 yüzük 54 obje ele geçirildi. Yakalanan şahıs, adli işlemlerin yapılması için Batman Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Ele geçirilen eserler, Batman Müze Müdürlüğüne teslim edildi. - BATMAN

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İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da çok sayıda tarihi eser niteliği taşıyan objeler ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da çok sayıda tarihi eser niteliği taşıyan objeler ele geçirildi - Son Dakika
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