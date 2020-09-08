Batman'da Covid-19 yasağı ihlal eden kişilere 390 bin para cezası kesildi - Son Dakika

Batman'da Covid-19 yasağı ihlal eden kişilere 390 bin para cezası kesildi
Batman'da Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında evinde kendini izole etmesi gerektiği halde evinde bulunamayan 124 kişiye idari para cezası uygulandı.
Batman'da Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında evinde kendini izole etmesi gerektiği halde evinde bulunamayan 124 kişiye idari para cezası uygulandı.
Evinde kendini izole etmesi gerektiği halde evinde bulunmayan 124 kişiye toplam 390 bin 600 lira idari para cezası uygulandı. Batman Valiliğinden yapılan açıklamada "Covid-19 pozitif ve temaslı vakaların 10 gün süreyle evlerinde izolasyonda kalmaları, hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir" denildi. - BATMAN
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