Batman'da Covid-19 yasağı ihlal eden kişilere 390 bin para cezası kesildi - Son Dakika

Batman'da Covid-19 yasağı ihlal eden kişilere 390 bin para cezası kesildi

Batman'da Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında evinde kendini izole etmesi gerektiği halde evinde bulunamayan 124 kişiye idari para cezası uygulandı.

Batman'da Covid-19 yasağı ihlal eden kişilere 390 bin para cezası kesildi, System.String[]

Batman'da Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında evinde kendini izole etmesi gerektiği halde evinde bulunamayan 124 kişiye idari para cezası uygulandı.

Evinde kendini izole etmesi gerektiği halde evinde bulunmayan 124 kişiye toplam 390 bin 600 lira idari para cezası uygulandı. Batman Valiliğinden yapılan açıklamada "Covid-19 pozitif ve temaslı vakaların 10 gün süreyle evlerinde izolasyonda kalmaları, hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir" denildi. - BATMAN

Koronavirüs, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 12:43 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da Covid-19 yasağı ihlal eden kişilere 390 bin para cezası kesildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Güzellik kraliçesi markette ortalığı birbirine kattı! Reyon görevlisini defalarca bıçakladı Adana'da bir kadın, tartıştığı amcasını bıçakla yaraladı İşten çıkış saatinde yaşanan yoğunluk metrobüslerde sosyal mesafeli yolculuğu unutturdu Yaşlı adamı öldüren cinayet zanlısından ilginç savunma: Domuz sandım, ateş ettim Son dakika: Malatya'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi Son Dakika: MEB, yüz yüze eğitimin detaylarını paylaştı: 1. sınıf öğrencileri ilk hafta bir gün, daha sonraki haftalarda iki gün okula gidecekler Koronavirüse yakalanan Ali Babacan'ın tedavisine evde devam edilecek Yeni Malatyaspor, Galatasaray'dan Adem Büyük'ü transfer etti Fatih Terim'in istediği Bruma'dan Galatasaray'a olumlu yanıt geldi Bakan Soylu, istismardan tutuklanan Fatih Nurullah hakkında konuştu: O sapkını yakalayan kolluk birimlerimizdir Hindistan-Çin gerilimini sınır ihlali yapan 13 sığır çözdü Aboubakar, sözleşmesinin feshi için Porto'yla anlaştı Baba, ehliyetsiz kaza yapan oğlunu haklı çıkarabilmek için olay yerinden canlı yayın yaptı Evinde ölü bulunan talihsiz vatandaşın cansız bedeni vinç yardımıyla çıkartıldı Bergüzar Korel, hasta çocukların ailesinden tanıtım yapmak için para isteyen ünlü isimlere ateş püskürdü
Ölen annelerinin hatırası var diye vazgeçemedikleri evde 33 yıl elektriksiz yaşadılar Ölen annelerinin hatırası var diye vazgeçemedikleri evde 33 yıl elektriksiz yaşadılar         
15:48
Ümraniyespor'da 14 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Ümraniyespor'da 14 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
15:46
Ünlü türkücü Taner Olgun, koronavirüs nedeniyle vefat etti Ünlü türkücü Taner Olgun, koronavirüs nedeniyle vefat etti         
15:32
RTÜK, Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili sözleriyle ilgili inceleme başlattı RTÜK, Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili sözleriyle ilgili inceleme başlattı         
15:15
Keçiboynuzunun ekonomiye yıllık katkısı 30 milyon TL Keçiboynuzunun ekonomiye yıllık katkısı 30 milyon TL         
15:15
FOX muhabiri anons çekerken iki turist kadın arkasında dans etti FOX muhabiri anons çekerken iki turist kadın arkasında dans etti         
14:46
Tartıştığı doktor kapıyı üzerine kapatınca iki parmağı koptu! O anlar kamerada Tartıştığı doktor kapıyı üzerine kapatınca iki parmağı koptu! O anlar kamerada         
14:43
75 operasyon geçiren Ken Bebek, Bodrum'da objektiflere poz verdi 75 operasyon geçiren Ken Bebek, Bodrum'da objektiflere poz verdi         
14:42
Jose Sosa'dan transfer itirafı: Fenerbahçe beni çok istedi Jose Sosa'dan transfer itirafı: Fenerbahçe beni çok istedi         
14:37
Bu domates bildiklerinizden çok farklı! Bir kökten yüzün üzerinde ürün veriyor Bu domates bildiklerinizden çok farklı! Bir kökten yüzün üzerinde ürün veriyor         
14:31
Osmanlıspor'un ismi yeniden Ankaraspor oldu Osmanlıspor'un ismi yeniden Ankaraspor oldu         
14:29
Son Dakika: Tüm Türkiye'de meskenler hariç her alanda maske takmak zorunlu oldu Son Dakika: Tüm Türkiye'de meskenler hariç her alanda maske takmak zorunlu oldu         
14:22
Mason Greenwood ve Phil Foden'ın otele çağırdığı kadınlar kendilerini savundu: Futbolcu olduklarını bilmiyorduk Mason Greenwood ve Phil Foden'ın otele çağırdığı kadınlar kendilerini savundu: Futbolcu olduklarını bilmiyorduk         
13:50
Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır'ın tırnak içlerin erkek DNA'sı bulundu Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır'ın tırnak içlerin erkek DNA'sı bulundu         
13:34
Doğada kendiliğinden yetişen Çördük meyvesi, birçok organa iyi geliyor Doğada kendiliğinden yetişen Çördük meyvesi, birçok organa iyi geliyor         
13:28
Adnan Oktar ve kediciklerinin gizli geçitten kaçma anına ait görüntüler çıktı Adnan Oktar ve kediciklerinin gizli geçitten kaçma anına ait görüntüler çıktı         
12:55
Markette dehşete düşüren görüntüler! Taciz ettiği kadın esnafı dakikalarca yumrukladı Markette dehşete düşüren görüntüler! Taciz ettiği kadın esnafı dakikalarca yumrukladı         
12:27
Yemek yemek için gittiği köftecide parmağı koptu Yemek yemek için gittiği köftecide parmağı koptu         
12:08
Beşiktaş'ta Douglas, PAOK maçında oynamak istemeyince kadro dışı bırakıldı Beşiktaş'ta Douglas, PAOK maçında oynamak istemeyince kadro dışı bırakıldı         
12:06
Fahrettin Aslan'ın mirası çocuklarının arasını açtı! Sacit Aslan, kardeşinden şikayetçi oldu Fahrettin Aslan'ın mirası çocuklarının arasını açtı! Sacit Aslan, kardeşinden şikayetçi oldu         
11:55
Çukur dizisine dahil olan İrem Sak ilk kez kötü kadın rolüyle izleyiciyle buluştu Çukur dizisine dahil olan İrem Sak ilk kez kötü kadın rolüyle izleyiciyle buluştu         
10:41
ABD'de iki eyalette 30 derece birden düşen sıcaklık nedeniyle aniden kış mevsimine geçildi ABD'de iki eyalette 30 derece birden düşen sıcaklık nedeniyle aniden kış mevsimine geçildi         
09:49
5 aylık hamile Meryem Uzerli, yeni mekanında belirginleşen karnıyla poz verdi 5 aylık hamile Meryem Uzerli, yeni mekanında belirginleşen karnıyla poz verdi         
09:23
Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadın görenleri duygulandırdı Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadın görenleri duygulandırdı         
08:36
Afgan işçi cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Cinsel ilişkiye girdiklerini iddia etmiş Afgan işçi cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Cinsel ilişkiye girdiklerini iddia etmiş         
08:32
7 kentte büyük operasyon! Karısını fuhşa zorlayan taksici koca, randevulara da kendi götürmüş 7 kentte büyük operasyon! Karısını fuhşa zorlayan taksici koca, randevulara da kendi götürmüş         
08:28
Yerli otomobilin merkez üssünün de bulunduğu Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'nin çatısında organik tarım yapılıyor Yerli otomobilin merkez üssünün de bulunduğu Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'nin çatısında organik tarım yapılıyor         
08:05
Aylar sonra ekrana gelen Çukur'da nefes kesen final! Cumali, Yamaç'ı vuruyor Aylar sonra ekrana gelen Çukur'da nefes kesen final! Cumali, Yamaç'ı vuruyor         
07:20
Bloomberg, Türk ve Yunan donanmasını karşılaştırdı! Yunan yetkililer yorum bile yapamadı Bloomberg, Türk ve Yunan donanmasını karşılaştırdı! Yunan yetkililer yorum bile yapamadı         
23:36
Fatih Portakal, konuk olduğu Fox Ana Haber'de istifasının arka planını anlattı Fatih Portakal, konuk olduğu Fox Ana Haber'de istifasının arka planını anlattı         
22:03
Direksiyon başında tepsiden çiğ köfte yiyen kadın sürücüye para cezası verildi Direksiyon başında tepsiden çiğ köfte yiyen kadın sürücüye para cezası verildi         
21:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2020 19:24:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Batman'da Covid-19 yasağı ihlal eden kişilere 390 bin para cezası kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei