Batman'da çukura düşen inek vinç yardımı ile kurtarıldı - Son Dakika

Batman'da çukura düşen inek vinç yardımı ile kurtarıldı

BATMAN - Batman'a bağlı Oymataş köyünde çukura düşen inek, 2 gün mahsur kaldığı yerden vinç yardımı ile çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay merkeze bağlı Oymataş köyü mevkinde meydana geldi. Köy civarında otlanan inek, bölgede bulunan yaklaşık 4 metrelik çukura düştü. Vatandaşlar, 2 gün boyunca çukurda kalan ineği kendi imkanları ile çıkaramayınca devreye Dicle Elektrik ekipleri girdi. Ekipler, vinç yardımı ile ineği bulunduğu yerden çıkararak sahibine teslim etti.