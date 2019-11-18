Son Dakika Haberleri: Batman'da dağda mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı
Son Dakika Güncel Batman'da dağda mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Batman'da dağda mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı

6 saat önce

Batman'da doğa yürüyüşü sırasında yollarını kaybederek dağda mahsur kalan 11 kişi, Batman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Batman'da dağda mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı, System.String[]

Batman'da doğa yürüyüşü sırasında yollarını kaybederek dağda mahsur kalan 11 kişi, Batman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.


Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Demirbilek köyünün Şerko Tepesi mevkisinde dün doğa yürüyüşüne çıkan 11 kişilik grup, dönüş yolunda yönlerini kaybetti.


Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.


Sarp kayalık ve engebeli bölgede kaybolan kişilerin yeri tespit edildi.

AFAD bünyesindeki dağcılardan oluşan ekip, halat yardımıyla 11 kişiye ulaştı.


Bulundukları yerden akşam saatlerinde kurtarılan vatandaşlar, araçlarla kent merkezine getirildi.


Sağlık durumları iyi olduğu belirtilen vatandaşlar, AFAD yetkililerine teşekkür etti.

Batman, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pendik'te 12 yaşındaki çocuğa taciz iddiası ortalığı karıştırdı
Kenger sakızının fiyatı altınla yarışıyor! Kilosu 800 lira MHP'den Türk vatandaşlığına alınacak yabancılar için kurs teklifi Ucuz tatil vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıran 23 kişi yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 20:09:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batman'da dağda mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]