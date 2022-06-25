Batman'da terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, para toplayarak çatışma bölgelerindeki DAEŞ mensuplarına finans sağladıkları tespit edilen 6 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik, Batman merkezli 2 farklı ilde eş zamanlı operasyon icra edildiği ifade edildi. Operasyonda 6 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şüpheli şahıslardan birinin şube müdürlüğündeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı, adli makamlara sevk edilen 5 şahıs hakkında ise mahkemece adli kontrol kararı verildiği bildirildi. - BATMAN
Son Dakika › 3. Sayfa › Batman'da DEAŞ'ın finans kaynaklarına darbe: 6 gözaltı - Son Dakika