Son Dakika Haberleri: Batman'da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Batman'da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Batman'da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

6 saat önce

Batman'da DEAŞ terör örgütü mensupları ile irtibatlı olduğu, terör örgütü fikir ve görüşleri doğrultusunda faaliyet gösterdiği tespit edilen bir kişi yakalandı.

Batman'da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı, System.String[]

Batman'da DEAŞ terör örgütü mensupları ile irtibatlı olduğu, terör örgütü fikir ve görüşleri doğrultusunda faaliyet gösterdiği tespit edilen bir kişi yakalandı.


Batman İl Jandarman Komutanlığınca, DEAŞ terör örgütü faaliyetlerinin tespiti ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar yapıldı. DEAŞ terör örgütü ideolojisi doğrultusunda Batman'da propaganda faaliyetleri ve taban genişletme çalışmaları yürüttüğü, çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ terör örgütü mensupları ile irtibatlı olduğu ve terör örgütü fikir ve görüşleri doğrultusunda faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu İ.E. gözaltına alındı.


Zanlının ifadesinin alınma işleminin devam ettiği öğrenildi. - BATMAN

Batman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:03 Kaynak: İHA
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