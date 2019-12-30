Batman'da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batman'da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı - Son Dakika

Batman'da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı

6 saat önce

BATMAN'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında sözde il sorumlusunun da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

Batman'da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı, System.String[]

BATMAN'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında sözde il sorumlusunun da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'na terör örgütü DEAŞ'a yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen güvenlik güçleri, DEAŞ mensuplarına yönelik kent genelinde belirlenen adreslere sabah saatlerinde operasyon başlattı. Operasyonda, aralarında sözde il sorumlusunun da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.


Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 08:55 Kaynak: DHA
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