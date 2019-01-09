Batman'da Deaş Operasyonunda 6 Gözaltı

BATMAN (İHA) – Batman'da polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

BATMAN (İHA) – Batman'da polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda H.Y., A.K., İ.Ç., H.A., M.İ.D. ve yabancı uyruklu olduğu belirlenen H.H. gözaltına alındı. Zanlıların terör örgütü DEAŞ'a eleman temini, maddi ve lojistik destek sağlamaya çalıştıkları belirlendi. Batman Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ üyelerinin adreslerine yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda örgütsel doküman, çeşitli silahlarda kullanılmak üzere mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan DEAŞ şüphelisi 6 kişinin Batman Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - BATMAN

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Merhum İş Adamı Necat Nasıroğlu, Vefatının Birinci Yıl Dönümünde Anıldı

Yol Verme Tartışmasında Kan Aktı! Biri Mezara, Biri Hapse Girdi

Çocuğunu AVM'ye Bırakıp Giden Anne Konuştu: İş Aramaya Gitmiştim

Taksi Ücretini Ödemek İstemeyen Suriyeliler Tekme Tokat Dayak Yedi