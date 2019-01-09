Batman'da Deaş Operasyonunda 6 Gözaltı
17 dakika önce
BATMAN (İHA) – Batman'da polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
BATMAN (İHA) – Batman'da polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda H.Y., A.K., İ.Ç., H.A., M.İ.D. ve yabancı uyruklu olduğu belirlenen H.H. gözaltına alındı. Zanlıların terör örgütü DEAŞ'a eleman temini, maddi ve lojistik destek sağlamaya çalıştıkları belirlendi. Batman Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ üyelerinin adreslerine yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda örgütsel doküman, çeşitli silahlarda kullanılmak üzere mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan DEAŞ şüphelisi 6 kişinin Batman Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - BATMAN
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:47 Kaynak: İHA
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