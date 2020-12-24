Batman'da demir inşaat iskelesi çöktü: 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika

Batman'da demir inşaat iskelesi çöktü: 1 ölü 2 yaralı
24.12.2020 12:44
BATMAN'da elektrik dağıtım şirketinin bölge müdürlüğü binasının dış cephesinin boyanması için kurulan demir iskelenin çökmesi sonucu 1 işçi öldü, 2 işçi ise yaralandı.
BATMAN'da elektrik dağıtım şirketinin bölge müdürlüğü binasının dış cephesinin boyanması için kurulan demir iskelenin çökmesi sonucu 1 işçi öldü, 2 işçi ise yaralandı.
Güney Raman Çevre Yolu üzerinde bir elektrik dağıtım şirketinin bölge müdürlüğü binasının dış cephesinin boyanması için kurulan demir iskele sabah saatlerinde çöktü. İskelenin altında kalan 3 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerden Ali Oğuz (30), doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer 2 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika Erol Bulut'a tepki gösteren Caner'in soyunma odasına gitmesine Emre engel oldu Araç sahipleri dikkat! İşte il il 2021'de geçerli olacak trafik sigortası ücretleri Bir çocuğu havaya kaldırıp yere çarptığı görüntüler infial yaratmıştı! Kolunu bahane eden esnafın savunması pes dedirtti PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı Erdoğan'ın imzasıyla salgının ekonomik etkilerini kırmak için yeni tedbirler hayata geçti Usta oyuncu Tamer Yiğit, Kuruluş Osman'a veda etti İlaç kullanan korona hastaları ile kullanmayanlar arasındaki inanılmaz fark! Profesör tek tek anlattı Abdülhamid'in rüya projesi olan Filyos Limanı Zonguldak'ın yeni enerji üssü oldu