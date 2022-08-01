Batman'da düğünlerde kurallara uymayanlara idari para cezası uygulandı - Son Dakika
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Batman'da düğünlerde kurallara uymayanlara idari para cezası uygulandı

01.08.2022 17:33
Batman'da düğünlerde kurallara uymayanlara idari para cezası uygulandı

Batman'da denetim yapılan düğünlerde kurallara uymayan düğün sahipleri ile davetlilere idari para cezası uygulandı.

Batman'da denetim yapılan düğünlerde kurallara uymayan düğün sahipleri ile davetlilere idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yapılacak olan düğünlerde, düğün salonu sahiplerine ve düğün sahiplerine "ateşli silahlarla atış yapılmaması veya yaptırılmaması, çevreyi rahatsız edecek ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde konvoy yapılmaması, izinsiz havai fişek atılmaması ve ilerleyen saatlerde gürültü yapılmaması" konularında ilgili polis merkezi amirliklerince bildirim yapıldığı belirtildi.

Son bir yılda polis merkezlerine 422 düğün bildirimi yapıldığı ve ekiplerce denetimler gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, denetimlerde, havaya ateş ettiği tespit edilen 26 kişinin silahlarına el konularak 11 bin 102, kurusıkı silah kullandığı tespit edilen13 kişiye silahlarına el konularak toplam 22 bin 490, bildirimde bulunmadan düğün yaptığı tespit edilen 35 düğün sahibine kişi başı 427, izinsiz havai fişek attığı tespit edilen 34 düğün sahibine toplam 14 bin 518 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Ayrıca düğün öncesinde veya sonrasında konvoy yaparak trafik akışını engelleyen, tehlikeye düşüren ve çevreyi rahatsız ettiği tespit edilen 174 araca da toplam 28 bin 696 lira ceza verildiği ifade edilen açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından huzur ve güven ortamının devamlılığının sağlanması amacıyla denetimlerimize kararlılıkla devam edilecektir." denildi.

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Kaynak: AA

Batman, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da düğünlerde kurallara uymayanlara idari para cezası uygulandı - Son Dakika
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