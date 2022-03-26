Batman'da Deneyap Teknoloji Atölyesinde ilk ders zili çaldı - Son Dakika
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Batman'da Deneyap Teknoloji Atölyesinde ilk ders zili çaldı

26.03.2022 16:07
Batman'da Deneyap Teknoloji Atölyesinde ilk ders zili çaldı

Batman'da Deneyap Teknoloji Atölyesi teorik ve pratik sınavlarında başarı elde eden öğrenciler için ilk ders zili çaldı.

Batman'da Deneyap Teknoloji Atölyesi teorik ve pratik sınavlarında başarı elde eden öğrenciler için ilk ders zili çaldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğinde başlatılan ve Batman'ın da içinde bulunduğu 27 ilde kurulan Deneyap Teknoloji Atölyeleri sınavlarında başarı sağlayan ve eğitim almaya hak kazanan öğrenciler için 27 ilde eş zamanlı olarak ilk dersi online olarak Baykar Teknoloji Lideri ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar verdi.

Batman Üniversitesi merkez kampüs konferans salonda düzenlenen ilk derse öğrencilerin yanı sıra veliler de katıldı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ömer Faruk Özel, üçüncü fazda yer alan ve Batman'ın da içinde bulunduğu 27 il için ilk dersin yapıldığını söyledi.

Eğitimlerin 2 yıl teorik ve bir yıl da pratik olacağını belirten Özel, "Programdan sonra Türkiye'mizin geleceğini, yarınlarımızı belirleyecek güzel beyinler, takımlar şu anda aramızda bulunan koltuklardan çıkacak. Bu bizi çok sevindiriyor." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Şafi Özperk de Türkiye'de nüfusa göre en çok başvurunun yapılan ilin Batman olduğunu anımsattı.

Batman'ın en genç nüfusa sahip iller arasında derece yapan bir şehir olduğunu ifade eden Özperk, gençlerin ülkenin kalkınmasında yeteneklerinin geliştirileceğini aktardı.

Dünyada teknolojik gelişmişliğin önemli olduğunu ifade eden Özperk, "Güçlü ve diri olmamız lazım. Hem kişi hem aile hem de ülke olarak. Tam da can alıcı nokta burası. Deneyap atölyelerinin hedefi ülkemizin gençlerini teknoloji alanda kendi kendine yetebilen bir duruma getirmektir." ifadesini kullandı.

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Togo Cumhuriyeti, gençlik, Türkiye, Batman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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