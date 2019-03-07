Batman'da Deprem Tatbikatı Gerçeği Aratmadı

Batman'da Deprem Haftası nedeniyle Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünce, deprem, yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Batman'da Deprem Haftası nedeniyle Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünce, deprem, yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.



Batman Kız Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği, deprem nedeniyle sınıflardaki öğrenciler güvenli şekilde tahliye edildi.



Batman Belediyesi itfaiye ekipleri de çıkan yangına müdahale etti.



Okulda mahsur kalan öğrenciler hava yastığına atlayarak tahliye edildi. Yaralanan öğrenciler AFAD ve UMKE ekiplerince sedyeyle bulundukları yerden alınarak, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.



Enkaz altında kalan vatandaşların çıkarılması için AFAD Müdürlüğü ekiplerince, arama kurtarma köpeklerinin de yardımıyla tespit yapıldı.



Tespit edilen yaralılar UMKE ekiplerince çıkarılarak, Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.





Tatbikat sonunda açıklama yapan Batman Valisi Hulusi Şahin, tatbikata katılan kurumlara teşekkür ederek, kurumların olumsuz durumlara karşı hazırlıklı olduklarını söyledi.



"Deprem bölgesinde olan bir şehir değiliz ama çok önemli deprem bölgelerine komşu bir şehiriz. Dolayısıyla buradaki kurumsal kapasitemiz ileride komşu şehirlerde yaşanabilecek bir afet durumunda çok önemli fonksiyonlar icra edecek." diyen Şahin, şunları kaydetti:



"Bunun için her türlü afet ve duruma kurumlarımızın hazır olması gerekiyor. Allah devletimizi, milletimizi muhafaza etsin. Ama her türlü olumsuzluğa hazır olmak da hepimizin görevi. Arkadaşlarımız da bu tür durumlara karşı hazır olduklarını yaptıkları tatbikatla gösterdiler. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."



Tatbikatta, AFAD Batman ve Diyarbakır İl müdürlükleri, UMKE, Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri yer aldı.



Tatbikatı, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, AFAD İl Müdürü Fevzi Bakır ve öğrenciler takip etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Sosyal Medyada Başlayan Tartışma Hastanede Bitti! Acilde Liseli Kızdan Neşterli Dehşet

Deprem Tahmincisi Frank Hoogerbeets: 7-9 Mart Tarihinde 7 Büyüklüğünde Deprem Olacak

Binali Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Ziyaret Etti

Erdoğan, Hapse Girmesine Neden Olan Şiiri Siirt'te Okudu