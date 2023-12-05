Batman'da Depremler Sonrası 100 Metre Çapında Obruk Oluştu

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremler sonrası Batman'da, çapı 100 metreyi bulan obruk oluştu. Bölgede incelemelerde bulunup, obruk tehlikesine dikkati çeken Diyarbakır Jeoloji Mühendisleri Odası 2'nci Başkanı Dr. Mehmet Şefik İmamoğlu, "Depremin, alt tarafından çökmek üzere olan oluşumları harekete geçirmesi ile obrukların oluşması daha da hızlanır. Şu anda en tehlikeli obruk sıralamasında İç Anadolu Bölgesi'nde Konya yöresinin olduğu alanlar, birinci sıradadır. Güneydoğu Anadolu bölgesi de artık ikinci sıra da diyebiliriz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerinden ardından Batman'ın Beşiri ilçesinin 25 kilometre uzaklığındaki Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı havzasında, çapı 100 metreyi bulan obruk oluştu. Obruk çevresinde de çok sayıda eski oluşumlu dairesel yapılar tespit edildi. Diyarbakır Jeoloji Mühendisleri Odası 2'nci Başkanı Dr. Mehmet Şefik İmamoğlu, depremlerin obruk oluşumunu hızlandırdığını, yaptıkları incelemelerde özellikle Batman ile Diyarbakır'ın Bismil ilçesi arasında hızlı ve tehlikeli obruk oluşumları gördüklerini söyledi. İmamoğlu, Diyarbakır'dan Siirt'e kadar olan mesafede obrukların oluşma tehlikesine dikkat çekip, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin obruk tehlikesi bakımından İç Anadolu'dan sonra ikinci sırada olduğunu belirtti.

'KENT İÇERİSİNDE OLURSA CİDDİ ZARARLAR VERECEKTİR'

İmamoğlu, kireç taşlarının aldığı suyla bir anda çökmesi ile meydana gelen obrukları Mardin'in Derik ve Mazıdağı ilçelerinde görebildiklerini anlatarak, "Kireç taşlarının olduğu bu alanlar da hafif çukurlaşmış alanlar oluyor. Bu alanlarda çökmeler meydana geliyor. Bu şekildeki obruklar çok büyük zararlar vermiyor. Bunun sebebi de yavaş yavaş gelişmesinden kaynaklanıyor ama Batman ve Bismil arasındaki alanda akarsuların meydana getirmiş olduğu çok kalın bir tortul vardır. Alçı taşlarının erimesi sonrasında yer altında meydana gelen boşluklarda, üst taraflarda ani çökmelerin olduğu zamanlar olabiliyor. Bunları, Batman yollarında görebiliyoruz. Bu ani çökmeler eğer şehir içinde olmazsa büyük bir zarar vermeyebilir ama kent içerisinde olursa ciddi zararlar verecektir" dedi.

DEPREM İLE OBRUK OLUŞUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ

En etkili ve hızlı obrukların Batman ile Diyarbakır'ın Bismil ilçesi arasında olduğunu vurgulayan İmamoğlu, " Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde tamamen obruk tehlikesi yaşıyor diyemeyiz ama Diyarbakır'dan Siirt'e kadar olan mesafede obrukların oluşma tehlikesi var. En hızlı ve etkili obruk oluşması, Batman ve Bismil arasındadır. Zaten yaptığımız incelemelerde de Batman ve Bismil arasında büyük obrukların olduğunu görüyoruz. Bunların çoğunda da su var. Obruklar depremsellik açısından da önemlidir. Bölgede Bitlis-Zagros bindirme hattı çok büyük bir fay hattıdır. Bu hat boyunca sürekli 7 ve üzeri şiddetinde depremler oluşabiliyor. Onun artçıları halen devam ediyor. Çünkü bu hatlar üzerinde sürekli deprem bekliyoruz. Depremin, alt tarafından çökmek üzere olan oluşumları harekete geçirmesi ile obrukların oluşması daha da hızlanır. Şu anda en tehlikeli obruk sıralamasında İç Anadolu Bölgesi'nde Konya yöresinin olduğu alanlar, birinci sıradadır. Güneydoğu Anadolu bölgesi de artık ikinci sıra da diyebiliriz" diye konuştu.(DHA)