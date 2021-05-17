Batman'da devlet desteği ile oluşturulan çilek bahçeleri yüzlerce ailenin geçim kapısı oldu - Son Dakika

Batman'da devlet desteği ile oluşturulan çilek bahçeleri yüzlerce ailenin geçim kapısı oldu

17.05.2021 09:57
Batman'da devlet desteği ile oluşturulan çilek bahçeleri yüzlerce ailenin geçim kapısı oldu, System.String[]

Batman'ın Sason ilçesinde devletin sunduğu yüzde 80'lere varan destek sayesinde ekilen çilek bahçeleri, yüzlerce aileye yeni gelir kapısı oldu.

Batman'ın Sason ilçesinde devletin sunduğu yüzde 80'lere varan destek sayesinde ekilen çilek bahçeleri, yüzlerce aileye yeni gelir kapısı oldu.

Sason'da 2007 yılında tütün üretimine alternatif olarak GAP İdaresi tarafından yüzde 80 hibeli 15 dekarlık alanda 5 çiftçi ile başlayan çilek üretimi, 2021'de bin 200 dekarlık alanda 300 çiftçi tarafından yapılmaya başland6ı. İlçeye bağlı Yeniköy, Tire, Cevizli, Köprübaşı, Kelhasan, Sebane ve Dereköy köylerinde yaşayan bazı vatandaşlar tütünün kaldırılmasıyla geçimlerini sağlamak amacıyla başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlere göç etmiş ve hatta bazı köyler tamamen boşaltılmıştı. 2007'de devlet tarafından yüzde 80'e varan hibeli destekler ve her geçen yıl artarak devam eden çilek bahçeleri kurulumu sayesinde vatandaşlar köylerine dönerek çilek üretimiyle geçimlerini sağlamaya başladı.

"Çilek üretimi hem kendimiz hem de bölgemiz için çok iyi bir gelir kapısı oluşturdu"

Yıllarca İstanbul'da kaldıktan sonra devletin destek sağlamasıyla köyüne dönerek çilek üretimi yapıp geçimin sağlayan üreticilerden Hüseyin Bayındır, çilek üretiminin kazançlı bir iş olduğunu söyledi. Bayındır, "İlçemizde çilek üretimine 2013 yılında başladım. Daha önce ben İstanbul'da çalışıyordum, köyümde çilek üretimi yapmaya karar verdim. Ben de köyüme gelerek 2013 yılından beri çilek üretimi yapıyorum. İlk zamanlarda tamamen devlet desteğiyle başladı. Daha sonra kısmen hibe desteği almaya başladık. Son yıllarda kendi imkanlarımızla yapmaya devam ediyoruz. Çilek üretimi hem kendimiz için hem de bölgemiz için çok iyi bir gelir kapısı oluşturdu. Sason'da aile olarak net bir istatistik olarak beli olmadığı gibi dekar anlamında yaklaşık bin 600 dekar üzerinde çilek üretimi yapılıyor. Çilek üretiminden yaklaşık 800 aile faydalanıyor. Kimi aileler çilek bahçeleri kurarak kazanırken, kimileri de kurduğumuz bahçelerde işçi olarak çalışarak ekonomi gelir elde ediyor. İşçilere günlük 90 lira veriyoruz. Bu da bir çok işsize de gelir kapısı oluyor" dedi.

Üreticilerden Fatma Bayındır da, "Biz geçimimizi çilek üretimi ile sağlıyoruz. İşçi de çalıştırıyoruz. Bu işte çocuklar ve kadınlarda kolaylıkla çalışabiliyor. Kolay bir iştir. 7 dönüm çilek bahçemiz var. Kolaylıkla bununla geçimimizi sağlıyoruz. İyi para kazanıyoruz" diye konuştu. - BATMAN

Batman'da devlet desteği ile oluşturulan çilek bahçeleri yüzlerce ailenin geçim kapısı oldu
Batman'da devlet desteği ile oluşturulan çilek bahçeleri yüzlerce ailenin geçim kapısı oldu
Batman'da devlet desteği ile oluşturulan çilek bahçeleri yüzlerce ailenin geçim kapısı oldu
Batman'da devlet desteği ile oluşturulan çilek bahçeleri yüzlerce ailenin geçim kapısı oldu
Batman'da devlet desteği ile oluşturulan çilek bahçeleri yüzlerce ailenin geçim kapısı oldu
Batman'da devlet desteği ile oluşturulan çilek bahçeleri yüzlerce ailenin geçim kapısı oldu
Batman'da devlet desteği ile oluşturulan çilek bahçeleri yüzlerce ailenin geçim kapısı oldu

İstanbul, Batman, Çiftçi, Tütün, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Batman'da devlet desteği ile oluşturulan çilek bahçeleri yüzlerce ailenin geçim kapısı oldu - Son Dakika Ekonomi


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