Batman'da devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Batman'ın Gercüş ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Mahsum Kavak idaresindeki 34 KVM 44 plakalı kamyonet, Gönüllü köyü mevkisinde sürücünün virajı alamaması sonucu devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil servis ve Gercüş Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada sürücü ile kamyonette bulunan Yusuf Kavak ve İbrahim Işık yaralandı.
Yaralılardan Işık'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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