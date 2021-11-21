Batman'da devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Batman'da devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı

Batman'ın Gercüş ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Mahsum Kavak idaresindeki 34 KVM 44 plakalı kamyonet, Gönüllü köyü mevkisinde sürücünün virajı alamaması sonucu devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil servis ve Gercüş Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada sürücü ile kamyonette bulunan Yusuf Kavak ve İbrahim Işık yaralandı. Yaralılardan Işık'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Son Dakika

Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de şaşırtan iddia! Vitor Pereira'dan ilginç Mesut Özil tercihi

AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer

Doç. Dr. Ümit Savaşçı'dan kuş gribi uyarısı: 14 ülkeye yayıldı, koronavirüsten çok daha bulaşıcı ve ölümcül

Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Korona nedeniyle sadece 66 sınıfımız kapalı olacak

Meteoroloji'den uyarı geldi! Marmara Bölgesi için: Sis ve pus olayı bekleniyor

Ay tutulması ve depremler yine beraber geldi, peki yaşananlar tesadüf mü? Uzmanlardan kafa karıştıran soruyu cevapladı

Kılıçdaroğlu'nun zam yapmayın dediği gürünler: Un, yağ, süt, bulgur, makarna, mercimek, yumurta, peynir, tuz ve her ay 1 çeşit sebze

2 çocuk annesi Pelin Karahan, karın kaslarıyla şov yaptı