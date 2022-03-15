Batman'da devrilen motosiklet alev aldı - Son Dakika

Batman'da devrilen motosiklette çıkan yangın polis ve belediye ekiplerinin yardımıyla söndürüldü.
Kent merkezinde seyir halindeki sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet Batman Belediyesi kavşağında devrildi.
Sürücü indikten sonra motosiklet bir anda alev aldı.
Bölgede görevli polisler alevlere yangın tüpü ile müdahale etti.
Bu sırada olay yerinden geçen belediyeye ait tankerden sıkılan su ile yangın söndürüldü.
Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda motosiklet kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: AA
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