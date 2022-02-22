Batman'da "Dijital dönüşüm çalışmalarının muhasebe mesleğine etkileri" semineri - Son Dakika

Batman'da "mükellef grupları ve dijital dönüşüm çalışmalarının muhasebe mesleğine etkileri" konulu seminer düzenlendi.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Batman Siirt Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Bölge Odası (SMMMO) Konferans Salonunda düzenlenen seminerde, son iki yıldır dünyanın salgın gibi bir sorunla uğraştığını söyledi.

Özellikle salgın döneminde ekonomiye katkı sağladıklarını kaydeden Kartaloğlu, mali sistemin sürdürülebilirliğini sağladıklarını belirtti.

Kartaloğlu, şöyle konuştu:

"Hep şunu söylüyoruz. Eğer mali müşavirler olmasaydı, belki de çok büyük sıkıntılar yaşanacaktı. Elbette devletimiz tarafından da çok önemli destekler sağlandı. Bunlar kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin desteği gibi çok önemli desteklerdi. Bunların hayata yansımasında, insana dokunmasında mali müşavirlerin doğrudan rolü oldu. Dolayısıyla her dönem olduğu gibi bu dönemde de çok büyük katkılar sunduk."

Batman Siirt Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Bölge Odası Başkanı Hayrettin Başaran ise ülke ve dünyada ekonomik sıkıntıların yaşandığını aktardı.

Başaran, "Ama biz el ele verirsek bu problemlerin üzerinden geleceğimize inanıyoruz. Meslek camiamızda sorunları var. Oda başkanlarımızla, üst birliğimiz TÜRMOB ile bu sıkıntıları dile getirip çözüme kavuşturacağız." dedi.