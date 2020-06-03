Batman'da doğaya bin keklik bırakıldı - Son Dakika

Batman'da doğaya bin keklik bırakıldı

BATMAN - Batman'da buğdaya zararlı olan süneye karşı biyolojik mücadele amaçlı bin keklik doğaya salındı.

Batman merkeze bağlı Recepler köyündeki etkinliğe, AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Mehmet Demir ile köy sakinleri katıldı. Kekliklerin salımı öncesinde konuşan AK Parti Batman İl Başkan Akif Gür, bitkisel üretim entegresi kapsamında Batman Recepler köyünde bin kekliği doğaya salacaklarını söyledi. Gür, "Kekliklerin özelikle çiftçilerimizin ürünlerine musallat olmuş kene, süne gibi zararlı haşereler mücadele edip daha etkin bir rol oynuyor. Keklikler zarafetin de sembolü olan kültürümüzde önemli bir yere sahip. Daha verimli bir ekin olması açısından keklikler çiftçilerimizin işine yarayacaktır. Aslında bizler doğayı kendi haline bıraktığımızda doğa kendi içinde dengesini oluşturuyor. Buradan özelikle avcılık yapan vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen keklikleri ve diğer hayvanlarımızı koruyalım. Hayvanlarımıza sahip çıkalım tabiatımızı koruyalım. Sadece çiftçiler değil, çocuklarımızın geleceği için de tabiatın dengesini değiştirmeyelim" dedi.

Buğdaylar daha az zarar görecek

Batman Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Mehmet Demir ise 2019 Yılı Bitkisel Üretim Projesinin dağıtımına ek olarak bin adet kekliği doğaya bıraktıklarını söyledi. Demir, "Neden bu keklikleri doğaya bırakıyoruz, bizim Batman'da bugüne kadar tespit ettiğimiz 240 bin dönüm buğday arazisinde süne buğdayın kalitesine ve verimine büyük oranda olumsuz etkileri bulunmaktadır. Doğaya bırakmış olduğumuz keklikler ise buğday tarlalarına zarar veren canlılardan beslenerek popülasyonu düşürmektedir. Bu anlamda Batman'a bağlı 3 ilçemiz Kozluk, Gercüş, Hasankeyf ve Batman il merkezde toplamda 7 köyde bin adet kekliği doğaya bırakmış olduk. Doğaya bırakmış olduğumuz kekliklerin tarlalara zarar veren canlılarla beslenerek buğdaydaki olan zararın daha az olmasına yol açacaktır" diye konuştu.