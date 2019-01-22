Son Dakika Haberleri: Batman'da Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Gözaltı

Batman'da Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Gözaltı

1 saat önce

Batman'da, bahisten para kazandırma vaadiyle dolandırıcılık yapan 4 kişi yakalandı.

Batman'da Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Gözaltı, System.String[]
Batman'da, bahisten para kazandırma vaadiyle dolandırıcılık yapan 4 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, bahisten para kazandırma vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelilere ait adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada ise 5 cep telefonu, 2 bilgisayar, şirketler adına düzenlenmiş evraklar ile üzerinde "geçersiz" yazılı 86 adet 50 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:24 Kaynak: AA

Batman, Güncel
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